Saiba quais membros da realeza desprezaram Harry no funeral de Philip

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Mesmo após o funeral do príncipe Philip no sábado (17/4), os “olhos” do mundo continuam voltados à família real britânica. Embora uma das imagens mais impactantes da cerimônia fúnebre tenha sido o momento da conversa entre os irmãos, os príncipes William e Harry, até então brigados, o filho caçula da princesa Diana sofreu desprezo por parte de alguns integrantes seniores da realeza.

De acordo com o Mail on Sunday, Harry foi esnobado por três membros da realeza no enterro do avô paterno, Philip. Ambos são seus tios. No trio que fez questão de ignorar o marido de Meghan Markle no evento, estão a princesa Anne, o príncipe Edward e a mulher, Sophie Rhys-Jones. O casal detém o título de conde de Wessex. Fontes próximas da Coroa britânica contaram que o sentimento em relação ao duque de Sussex é de frieza.

Continua depois da Publicidade

Segundo informantes, o tratamento ríspido dado a Harry é resultado da entrevista concedida por ele e a mulher, Meghan Markle, à apresentadora Oprah Winfrey, em março: “Há pouca simpatia por ele depois do que disse à Oprah”. No bate-papo, os duques de Sussex fizeram revelações bombásticas e, inclusive, contaram que foram vítimas de racismo por um integrante da família real. O casal optou por não citar a identidade da pessoa na conversa.

Semanas depois, veio à tona na mídia que a filha da rainha Elizabeth II, Anne, foi quem fez o comentário sobre o “quão escura” seria a cor da pele de Archie, filho de Harry e Meghan. Atualmente, a criança tem 1 ano. O casal está à espera de uma menina, prevista para nascer em junho. Vale ressaltar que a duquesa de Sussex também sofreu ataques racistas na imprensa britânica por ser afro-americana.

Ressentimento

Ao avaliar a recepção “gelada” dada ao príncipe Harry no funeral, a biógrafa real Angela Levin notou que a princesa Anne e Sophie ignoraram o sobrinho durante toda a cerimônia. Para a especialista em realeza, apenas o tio do duque de Sussex, o príncipe Andrew, apresentou afeição ao sobrinho por oferecer um ramo de oliveira. “Ironicamente, o único que expressou simpatia por ele foi Andrew”, disse uma fonte anônima ao Mail on Sunday.

Continua depois da Publicidade

“No que diz respeito aos outros [membros da realeza], há um profundo sentimento de proteção em relação à rainha e ressentimento quanto a Harry”, afirmou um informante ao tabloide. Do ponto de vista do Mail on Sunday, Anne, Edward e Sophie erraram em não reconhecer o caçula de Charles antes ou durante a cerimônia fúnebre. Ao saber da morte do avô, Harry decidiu viajar dos Estados Unidos para o Reino Unido. É o primeiro retorno dele à terra natal desde que abdicou o cargo na Coroa britânica, no ano passado. Ele mora na Califórnia, nos EUA.

Reconciliação

Ao término do funeral, o duque de Sussex também foi flagrado conversando com o irmão, William, e a cunhada, Kate Middleton. A imagem do bate-papo do trio correu o mundo e comoveu a web. “Que resolvam as diferenças”, escreveram usuários do Twitter em postagens sobre o assunto. Os dois filhos de Charles e Diana estavam brigados desde a renúncia de Harry. Na entrevista a Oprah, o duque de Sussex contou que estava magoado com William e “ambos queriam seguir caminhos diferentes”.

Continua depois da Publicidade

Especialista em realeza, Angela Levin acredita que a reconciliação entre o duque de Sussex e alguns parentes irá demorar um pouco mais. “Alguns relacionamentos nunca seriam curados, pois a família real ainda está se recuperando das alegações feitas por Harry durante a entrevista com Oprah Winfrey”, destacou a biógrafa em participação no programa talkRADIO.

De acordo com o jornal The Sun, Harry deverá encontrar o pai, o príncipe Charles, nesta segunda-feira (19/4). A dupla conversará de forma particular pela primeira vez após a entrevista bombástica concedida para Oprah. O duque de Sussex ficará mais alguns dias no Reino Unido, em especial, pelo aniversário da avó, a rainha Elizabeth II. A monarca completará 95 anos nesta quarta-feira (21/4). Ele resolveu prolongar a viagem após uma longa conversa com o pai e o irmão, William.

*Fonte: Metrópoles