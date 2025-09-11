A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem é Larry Ellison, o homem que ultrapassou Elon Musk e se tornou o mais rico do mundo

Presidente da Oracle vê patrimônio disparar para US$ 405 bilhões com valorização recorde das ações.

11/09/2025 às 02:00

Nesta quarta-feira (10), Larry Ellison, presidente e cofundador da Oracle, assumiu o posto de pessoa mais rica do mundo, superando o CEO da Tesla, Elon Musk. O feito ocorreu após um aumento expressivo nas ações da Oracle, que dispararam mais de 30% em resposta ao recente relatório de lucros da companhia.

Ellison, que detém 1,2 bilhão de ações da Oracle, agora possui um patrimônio líquido estimado em US$ 405 bilhões, enquanto Musk tem cerca de US$ 390 bilhões. A valorização das ações da Oracle acumulou impressionantes 103% somente neste ano e 35,95% apenas nesta quarta-feira, refletindo a confiança do mercado nos resultados financeiros e na estratégia da empresa.

Analistas apontam que a Oracle se beneficiou de contratos significativos de computação em nuvem e soluções empresariais, que impulsionaram a receita e os lucros de forma consistente. A ascensão de Ellison ao topo da lista de bilionários simboliza não apenas seu sucesso pessoal, mas também a força do setor de tecnologia, que continua a gerar enormes fortunas para seus líderes.

Enquanto Musk permanece como um dos empresários mais influentes do mundo, Ellison agora lidera a lista de bilionários, marcando uma mudança significativa no ranking global. Especialistas observam que, embora a riqueza de bilionários seja altamente volátil, a performance sólida da Oracle neste ano consolidou a posição de Ellison no topo.

Com este movimento, o cenário das grandes fortunas no setor de tecnologia ganha um novo capítulo, mostrando que a corrida pelo título de pessoa mais rica do planeta pode mudar rapidamente com flutuações no mercado de ações e desempenhos corporativos estratégicos.

Estadão Conteúdo

