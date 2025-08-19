A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem são os 4,5 milhões de milicianos convocados por maduro em resposta a ofensiva dos EUA

Presidente venezuelano promete “fuzis e mísseis” para camponeses e operários diante da escalada de tensão com Washington.

Por Fernanda Pereira

19/08/2025 às 07:54

Foto: © EPA/Miguel Gutierrez/Agência Lusa

Notícias do Mundo – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta segunda-feira (18/8) a convocação de 4,5 milhões de milicianos em todo o país como resposta ao que classificou de novas ameaças dos Estados Unidos. O anúncio ocorreu após Washington elevar a recompensa por informações que levem à captura do líder venezuelano e reforçar operações antidrogas no Caribe com presença militar.

“Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura de todo o território nacional, com mais de 4,5 milhões de milicianos preparados, ativados e armados”, disse Maduro em transmissão oficial. Durante o discurso, prometeu armar camponeses e trabalhadores, reforçando a defesa “da soberania e da paz da Venezuela”.

Leia mais: EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

As milícias, criadas no governo de Hugo Chávez, fazem parte da estrutura da Força Armada Nacional Bolivariana e contam com cerca de 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais. Ao convocá-las, Maduro destacou que a mobilização seria uma resposta direta às “ameaças podres” vindas de Washington.

O presidente venezuelano também pediu que suas bases políticas avancem na formação de milícias em fábricas e no campo, ampliando a presença de grupos civis armados no país. “Mísseis e fuzis para a classe operária, para defender a nossa pátria”, afirmou, em tom de enfrentamento.

A escalada retórica de Maduro ocorre em um momento de intensificação da pressão internacional sobre seu governo, acusado pelos EUA de ligação com o narcotráfico e de promover atividades que ameaçam a segurança regional.

