Salário mínimo na Venezuela perde 82% de valor e chega a R$ 27 por mês

Um levantamento divulgado nesta sexta-feira, 31, mostra que o salário mínimo na Venezuela perdeu 82% de valor e chega a R$ 27 por mês. A comparação é feita com o dólar, que atingiu US$ 5,31, serve de referência para fixar preços no pais venezuelano.

Anteriormente, o salário mínimo nacional da Venezuela subido US$ 1,60 (cerca de R$ 8 ) para US$ 29,68 (R$ 150) um ano atrás. No entanto, os ganhos adquiridos pelos venezuelanos perdem espaço para a inflação galopante.

Esse fator prejudica até mesmo o poder de compra no país, pois na Venezuela, a maioria dos aposentados e funcionários públicos recebem este salário.

Um exemplo prático, mostra que uma família de até cinco pessoas precisa ter ao menos US$ 482 por mês (R$ 2.443) para bancar os gastos com alimentação. Essa estimativa foi feita pelo Centro de Documentação e Análise Social da Federação Venezuelana de Professores.

Economistas explicam que a falta de manutenção do salário mínimo há mais de dois anos e a inflação de 300% ou 400% por ano, provoca perdas significativas ao trabalhadores venezuelanos.