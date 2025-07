Secretário dos EUA nega reconhecimento de presidência na Venezuela e diz que Maduro é chefe do Cartel de Los Soles

Notícias do Mundo – O governo dos Estados Unidos aumentou a pressão contra a Venezuela neste domingo (27), ao acusar diretamente o presidente Nicolás Maduro de liderar uma organização criminosa com ramificações no narcotráfico e no terrorismo internacional. A acusação partiu de Marco Rubio, chefe da diplomacia da gestão de Donald Trump, em publicação feita na rede X (antigo Twitter).

“Maduro NÃO é o presidente da Venezuela e seu regime NÃO é legítimo”, escreveu Rubio. “Ele é o chefe do Cartel de Los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país e está sendo indiciado por tráfico de drogas para os Estados Unidos.”

PUBLICIDADE

A declaração de Rubio acontece dois dias após o Departamento do Tesouro dos EUA classificar oficialmente o Cartel de Los Soles como uma organização terrorista internacional. O governo americano também impôs novas sanções econômicas ao grupo, que, segundo Washington, é formado por membros da cúpula chavista e opera com apoio direto do Estado venezuelano.

Leia mais: Movimentos de esquerda organizam protestos em frente a embaixadas dos EUA no Brasil contra tarifaço de Trump

Ainda de acordo com autoridades norte-americanas, o cartel mantém conexões com outros grupos criminosos na América Latina, entre eles o Tren de Aragua, facção venezuelana que já atua em solo americano e em diversos países da região.

PUBLICIDADE

O governo de Nicolás Maduro ainda não respondeu formalmente às acusações, mas nos últimos meses tem rechaçado reiteradamente ações semelhantes como parte de uma “campanha de desestabilização imperialista” contra a soberania da Venezuela.