Senador americano afirma que Lula recusou encontro com Trump e o chama de marxista

Shane Jett, de Oklahoma, criticou decisão do presidente brasileiro e afirmou que povo merece “algo melhor”.

Por Fernanda Pereira

27/09/2025 às 11:40

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O senador republicano Shane Jett, do estado de Oklahoma (EUA), declarou nesta sexta-feira (26) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva teria recusado um encontro presencial com o presidente americano Donald Trump, optando por uma conversa por telefone.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jett classificou a atitude de Lula como “covardia” e se referiu ao petista como “marxista”, afirmando ainda que “o povo da República Brasileira merece algo melhor”. O senador também mencionou que continua a “orar pelos sofridos patriotas brasileiros que atualmente estão sob uma ditadura judicial marxista”.

A postagem gerou repercussão internacional, sobretudo por envolver acusações diretas ao presidente brasileiro em contexto diplomático. Shane Jett criticou o que chamou de falta de interesse do “partido do amor” em dialogar, fazendo referência ao governo Lula.

Até o momento, não houve manifestação oficial do Palácio do Planalto sobre as declarações do senador republicano.

