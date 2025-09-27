Senador americano afirma que Lula recusou encontro com Trump e o chama de marxista

Notícias do Mundo – O senador republicano Shane Jett, do estado de Oklahoma (EUA), declarou nesta sexta-feira (26) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva teria recusado um encontro presencial com o presidente americano Donald Trump, optando por uma conversa por telefone.

PUBLICIDADE

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jett classificou a atitude de Lula como “covardia” e se referiu ao petista como “marxista”, afirmando ainda que “o povo da República Brasileira merece algo melhor”. O senador também mencionou que continua a “orar pelos sofridos patriotas brasileiros que atualmente estão sob uma ditadura judicial marxista”.

A postagem gerou repercussão internacional, sobretudo por envolver acusações diretas ao presidente brasileiro em contexto diplomático. Shane Jett criticou o que chamou de falta de interesse do “partido do amor” em dialogar, fazendo referência ao governo Lula.

PUBLICIDADE

Até o momento, não houve manifestação oficial do Palácio do Planalto sobre as declarações do senador republicano.

Leia mais: Obama critica Trump por ligar Tylenol ao autismo