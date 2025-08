Senador dos EUA quer investigação da China no agronegócio brasileiro

Notícias do Mundo – O senador norte-americano Tom Cotton (Partido Republicano) protocolou um pedido que obriga a CIA (Agência Central de Inteligência) a investigar a atuação da China no agronegócio brasileiro. A medida está vinculada à Seção 514 do projeto de lei de autorização de inteligência, que trata do orçamento do setor até 2026.

Segundo o pedido, acolhido pelo Senado dos Estados Unidos em 17 de julho, o relatório com os resultados da investigação deve ser entregue ao Congresso em até 60 dias a partir da promulgação da legislação. A apuração será feita em parceria com os departamentos de Estado e de Agricultura dos EUA.

A iniciativa busca mapear os investimentos chineses em território brasileiro, com foco especial em eventuais articulações entre o presidente da China, Xi Jinping, e autoridades brasileiras. O Brasil e a China integram o bloco BRICS, ao lado de outros países emergentes, e vêm estreitando relações comerciais, principalmente no setor agrícola.

Cotton, que preside o Comitê de Inteligência do Parlamento americano, é conhecido por seu posicionamento crítico à China. Em suas publicações, como o livro Sete Coisas que Você Não Pode Dizer Sobre a China, ele sustenta que o país asiático representa uma ameaça à segurança global por meio de guerra econômica, influência política e estratégias de dominação tecnológica.

Senador pelo estado do Arkansas desde 2015, o republicano tem formação em Direito por Harvard e é ex-oficial do Exército dos EUA, com passagens por missões no Iraque e no Afeganistão. Seu histórico político é marcado por forte atuação em temas ligados à segurança nacional e relações exteriores.