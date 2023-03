Shakira fatura mais de R$155 mil por dia com música sobre Piqué

Redação AM POST

Todo mundo sabe da história na qual Gerard Piqué, jogador do Barcelona, trai a cantora colombiana Shakira. Porém, como ela disse em um trecho da sua música em parceria com Bizarrap: “as mulheres já não choram, as mulheres faturam”.

Isso porque um estudo da Findasense Data & Intelligence, divulgado pela revista Lectura, aponta que Shakira ganha mais de R$ 155 mil por dia com a música lançada. A cantora recebe em torno de 20 euros por minuto com a audiência dada para a música.

Ou seja, se Piqué pensava que Shakira ficaria na pior, acho que ela mostrou que não é bem assim que funciona. E não para por aí, viu? Isso porque, de acordo com esse estudo, eles garantem que Shakira já faturou mais de R$ 160 milhões desde que a parceria com Bizarrap saiu.

Não é à toa que a cantora colombiana ganhou 14 títulos do Guinness Book, dentre eles, o de canção latina mais ouvida em 24 horas no Spotify e de canção latina mais visualizada no YouTube em 24 horas. Shakira conseguiu levantar uma verdadeira onda ao lançar a parceria com o DJ argentino.

A traição

Shakira e Gerard Piqué foram casados por cerca de dez anos, até vir à tona a traição do jogador. Informações indicaram que a pivô do término do relacionamento dos dois, Clara Chia, estaria andando livremente pela casa do casal enquanto Shakira viajava.

Além disso, a própria Shakira descobriu a traição por conta de uma geleia em sua geladeira. Isso porque ela saía para viajar, deixava uma geleia que Piqué dizia não gostar, mas, quando voltava, encontrava o pote vazio. Foi quando ela desconfiou que havia mais alguém circulando no local.

Além da parceria com o DJ argentino, Shakira lançou “Monotonía”, que fala sobre o fim do relacionamento entre ela e o jogador. Entretanto, o que ganhou as páginas e os tabloides foi a “Music Session 53” ao lado de Bizarrap.