Show de drones em Nova York pede socorro pela Floresta Amazônica

Na noite de sexta-feira (15), milhares de drones iluminaram o céu de Nova York em uma campanha internacional pela proteção da Floresta Amazônica. A ação ocorreu dias antes da 78ª Assembleia-Geral da ONU, que acontece na cidade na próxima terça-feira (19).

Os drones foram programados para formar imagens no céu que representavam a flora e a fauna do bioma amazônico, incluindo uma onça-pintada, um boto-cor-de-rosa, uma árvore Samaúma e outras figuras. As mensagens escritas incluíam apelos como “proteja-me”, “Amazônica pede socorro”, “Amazon burns” (Amazônia está queimando), “The world burns” (o mundo está queimando), “save the Amazon, save life” (salve a Amazônia, salve a vida) e “Amazônia pede socorro”. Representantes indígenas também participaram do evento.

O objetivo da campanha era chamar a atenção para a importância da proteção da Amazônia dias antes do discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU, que tradicionalmente é feito pelo presidente brasileiro. O evento contou com a participação de diversas pessoas e organizações preocupadas com a preservação desse importante ecossistema.