Show de horror: esquartejamento de 3 mulheres é transmitido ao vivo nas redes sociais

Crime transmitido em rede social expõe violência extrema e causa comoção.

Por Marcia Jornalist

26/09/2025 às 08:42 - Atualizado em 26/09/2025 às 09:50

Três mulheres foram brutalmente assassinadas e esquartejadas em um crime transmitido ao vivo em uma rede social. O episódio ocorreu em Florencio Varela, na grande Buenos Aires, e chocou a sociedade argentina.

As vítimas foram identificadas como Brenda del Castillo, de 20 anos; Morena Verdi, também de 20; e Lara Gutiérrez, de apenas 15 anos. Segundo as investigações, o crime teve início com o desaparecimento das jovens na madrugada de um sábado. Seus corpos foram encontrados enterrados em uma casa, cinco dias depois, e a crueldade dominante no caso chama atenção: tortura, amputações e esquartejamento.

Durante a transmissão ao vivo para um grupo restrito no Instagram, uma das vítimas teve parte da orelha removida e os dedos da mão esquerda amputados. Um dos autores, segundo autoridade local, declarou durante a transmissão: “É isso que acontece com quem rouba minhas drogas” — uma frase que sugere motivação ligada ao tráfico de entorpecentes.

As autoridades já fizeram prisões iniciais: ao menos quatro pessoas estariam detidas, e o número pode subir conforme novas provas forem reunidas. O principal suspeito, apelidado de “Little J” ou “Julito”, de 23 anos, já é alvo de mandado de prisão. A polícia ainda investiga qual envolvimento cada participante teve — quem comandou, quem executou, quem participou da transmissão.

O impacto do caso ultrapassou as fronteiras da Argentina. Manifestações em prol de justiça e pela proteção das mulheres tomaram as ruas, com protestos em Buenos Aires, La Plata, Córdoba e outras regiões.

A investigação avança para identificar o elo entre as vítimas e os acusados, mapear perfis criminais dos suspeitos e comprovar ligações com facções do narcotráfico. Resta agora reconstruir cronologicamente os últimos momentos das vítimas e responsabilizar legalmente todos os envolvidos — para que esse ato de horror não fique impune.

LEIA MAIS: Ataque a tiros em escola deixa dois alunos mortos e três feridos

