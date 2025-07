Síria marca eleições legislativas para setembro após queda de Bashar al-Assad

Notícias do Mundo – O governo interino da Síria anunciou, neste domingo (27/7), a realização das primeiras eleições legislativas desde a queda do regime de Bashar al-Assad, ocorrida no final do ano passado. O pleito está previsto para ocorrer entre os dias 15 e 20 de setembro, segundo informações divulgadas pela mídia estatal síria.

Leia mais: Aliança velada: Alberto Neto age sob comando de Omar Aziz nos bastidores da política amazonense, diz influenciadora

PUBLICIDADE

A votação também marcará uma mudança na composição da Assembleia Popular da Síria, que passará a contar com 210 parlamentares, em vez dos 150 atuais. A ampliação foi definida pelo novo presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, e representa um dos primeiros passos para a reestruturação política do país.

De acordo com o presidente do Comitê Superior para as Eleições, Mohammed Taha al-Ahmad, o processo contará com fiscalização internacional e terá pelo menos 20% de participação feminina. Ainda não há, no entanto, previsão imediata para a realização de eleições presidenciais, que podem demorar até quatro anos para ocorrer.

Exceções e tensão

Apesar do discurso de abertura e reforma democrática, o presidente Ahmed al-Sharaa foi enfático ao criticar “os que apoiaram os criminosos do antigo governo” e também os que, segundo ele, “defendem a divisão e o sectarismo” no país.

PUBLICIDADE

A fala ocorre em meio a novas tensões internas, especialmente na província de Sweida, onde confrontos entre a minoria drusa e tribos beduínas, apoiadas por forças do atual governo, resultaram em mais de 1,5 mil mortes. O agravamento da situação levou Israel a realizar novos bombardeios em território sírio, em apoio à comunidade drusa.

Com o país ainda imerso em instabilidade política e conflitos étnicos, a realização das eleições legislativas é vista como um teste para a transição democrática prometida após décadas de domínio autoritário sob Assad.