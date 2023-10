Sobe para 39 número de mortos na passagem do furacão Otis por Acapulco, no México

Neste sábado (28), foram atualizadas as informações sobre as vítimas do furacão Otis que atingiu Acapulco, no sul do México. Doze novas mortes foram reportadas, elevando o total de vítimas fatais para 39, enquanto ainda há pelo menos dez pessoas desaparecidas.

Na quinta-feira (26), um dia após a passagem do furacão categoria 5 pelo Pacífico mexicano, o governo divulgou o primeiro balanço, informando 27 mortes. No entanto, o Ministério Público confirmou que o número de óbitos subiu para 39. Além disso, há relatos de dez pessoas desaparecidas.

De acordo com Rosa Icela Rodríguez, secretária de Segurança, 19 das vítimas são homens e dez são mulheres. As primeiras investigações indicam que as mortes foram provocadas por afogamento. A secretária lamentou o alto número de óbitos e afirmou que é imprescindível tomar ações para evitar que situações como essa se repitam.

O furacão Otis pegou de surpresa a região do Pacífico mexicano, pois, em apenas seis horas, passou de tempestade tropical para um furacão de categoria 5, com ventos sustentados de 270 km/h. Essa rápida intensificação impossibilitou a emissão de alertas e a tomada de medidas preventivas, como proteger casas, empresas e hotéis, além de garantir o abastecimento de alimentos e água para os moradores.

Foi destruído o famoso hotel Emporio Acapulco, se tornou conhecido mundialmente por ter sido cenário de um icônico episódio do seriado “Chaves”, intitulado “Vamos Todos à Acapulco”.

Nas redes sociais, hóspedes que estavam presentes no hotel durante o ocorrido compartilharam imagens impressionantes da destruição causada pelo furacão. O Emporio Acapulco, que já recebeu famosos personagens do programa mexicano, como Chaves, Chiquinha, Kiko e Seu Madruga, agora se encontra em ruínas.

Este evento demonstra os desafios enfrentados pelos especialistas em previsão meteorológica. Mesmo com avançados sistemas de monitoramento, é extremamente difícil antecipar a rápida intensificação dos furacões e tomar medidas preventivas com o tempo necessário.

Diante dessa devastação causada pelo furacão Otis, é crucial ressaltar a importância do planejamento e da preparação para lidar com eventos naturais extremos. Tanto as autoridades governamentais quanto a população devem se preparar para situações de emergência, investindo em infraestrutura resistente, sistemas de alerta eficazes e programas de educação que ensinem como agir diante de desastres naturais.