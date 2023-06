Submarino desaparecido em expedição ao Titanic tem de 70 a 96 horas de oxigênio

O contra-almirante John Mauger, comandante do Primeiro Distrito da Guarda Costeira dos EUA, revelou que o submarino desaparecido durante a expedição aos destroços do Titanic possui um suprimento de oxigênio de emergência que pode durar até 96 horas. As informações foram obtidas por meio do operador da embarcação. Em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Mauger informou que as buscas estão sendo realizadas tanto embaixo d’água quanto na superfície, o que torna o processo complexo. Ele mencionou a possibilidade de a embarcação ter emergido, mas perdido a comunicação com o navio de turismo de onde partiu no domingo.

A operação de busca e salvamento conta com o uso de aeronaves, bóias de sonar e equipamentos de sonar no navio para detectar qualquer sinal na coluna d’água. A Guarda Costeira dos EUA lançou a operação após receber um telefonema informando o desaparecimento do submarino com cinco pessoas a bordo durante a expedição aos destroços do Titanic. A empresa responsável pela viagem, Oceangate Expeditions, está empenhada em explorar todas as opções para garantir o retorno seguro da tripulação. As autoridades estão trabalhando em colaboração com parceiros internacionais para localizar os indivíduos desaparecidos.

O Titanic afundou no Oceano Atlântico Norte em 1912 após colidir com um iceberg, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas. Os destroços do navio foram descobertos em 1985 e estão divididos em duas partes no fundo do oceano, a aproximadamente 4 quilômetros de profundidade, a sudeste da província canadense de Newfoundland. Nos últimos anos, passeios turísticos privados têm permitido que pessoas visitem de perto os destroços do Titanic.

Redação AM POST