Supostos corpos de extraterrestres são exibidos em audiência no Congresso do México

Relíquias mumificadas alegadamente pertencentes a seres extraterrestres foram apresentadas na Câmara dos Deputados do México na terça-feira (12) durante um debate na Assembleia Pública dedicado à Regulação de Fenômenos Aéreos Não Identificados. O evento foi organizado pelo deputado Sergio Gutiérrez Luna, de acordo com informações da CNN Español.

Na presença dos deputados, foram revelados os restos de duas criaturas com aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Esses corpos foram originalmente descobertos na região das Linhas de Nazca, no Peru, em 2015.

Jaime Maussan, conhecido ufólogo e jornalista, conduziu a apresentação dos corpos perante o Congresso. De acordo com Maussan, esses restos estão atualmente sob investigação na UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México) e são datados com mais de mil anos. Ele afirmou: “Essas criaturas são de origem não-humana. Elas não foram recuperadas de naves espaciais, mas sim encontradas sepultadas e fossilizadas.”

Em seu perfil no Twitter, Maussan também divulgou que um diretor do Instituto Científico para Saúde da Secretaria da Marinha do México declarou que o DNA encontrado nos corpos não possui qualquer relação com o DNA humano. No entanto, é importante destacar que ainda não existem estudos científicos mais aprofundados sobre esses corpos e nenhuma conclusão oficial foi divulgada até o momento.