Suprema Corte da Coreia do Sul absolve presidente da Samsung em caso bilionário

Notícias do Mundo – O tribunal mais alto da Coreia do Sul confirmou nesta quinta-feira, 17, a absolvição do presidente da Samsung Electronics, Lee Jae-yong, de acusações de crimes financeiros, encerrando anos de disputas judiciais sobre a fusão de 2015 entre as afiliadas da Samsung, que consolidou o controle dele sobre a empresa.

Em 2024, o Tribunal Distrital Central de Seul absolveu Lee de acusações como manipulação de preços de ações e fraude contábil, decidindo que os promotores não conseguiram provar suficientemente que a fusão foi conduzida ilegalmente com o objetivo de fortalecer o controle de Lee sobre a Samsung.

O Tribunal Superior de Seul confirmou a decisão do tribunal distrital em fevereiro, e a Suprema Corte sul-coreana rejeitou o recurso dos promotores contra a decisão do Tribunal Superior nesta quinta-feira. A decisão é final e não cabe recurso.

Os advogados da Samsung disseram em um comunicado que “agradecem sinceramente” à Suprema Corte por decidir “com sabedoria” sobre o caso. Eles disseram que a decisão confirmou a legitimidade da fusão de 2015.

Lee, herdeiro corporativo de terceira geração que foi oficialmente nomeado presidente da Samsung Electronics em 2022, lidera o grupo empresarial Samsung desde 2014, quando seu falecido pai, Lee Kun-hee, sofreu um ataque cardíaco. O Lee pai faleceu em 2020.

Lee Jae-yong cumpriu 18 meses de prisão após ser condenado em 2017 por acusações separadas de suborno relacionadas à fusão de 2015.

Ele foi originalmente condenado a cinco anos de prisão por oferecer subornos à então presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, e seu confidente próximo, visando obter apoio do governo para a fusão, o que foi fundamental para fortalecer seu controle sobre o império empresarial da Samsung e solidificar a sucessão de liderança de pai para filho.

Lee foi libertado em liberdade condicional em 2021 e perdoado pelo então presidente Yoon Suk-yeol em 2022. Alguns acionistas se opuseram à fusão de 2015, alegando que ela beneficiava injustamente a família Lee e prejudicava os acionistas minoritários.