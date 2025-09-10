A notícia que atravessa o Brasil!

Suspeito de atirar e matar Charlie Kirk é detido nos EUA

O suspeito ainda não teve nome ou idade divulgados.

Por Natan AMPOST

10/09/2025 às 18:13 - Atualizado em 10/09/2025 às 18:19

Notícias do Mundo Um homem não identificado é investigado como suspeito de ter atirado e provocado a morte do influenciador de extrema-direita Charlie Kirk, fundador da Turning Point USA, durante um evento na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (10). Kirk, de 31 anos, discursava no campus quando o disparo atingiu o influenciador, que chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relatos, o tiro partiu de um prédio localizado a cerca de 180 metros de onde Kirk se encontrava. Inicialmente, a universidade informou que um suspeito havia sido detido, mas posteriormente corrigiu a informação, afirmando que nenhuma prisão oficial havia sido efetuada até o momento. Apesar disso, o homem é considerado principal alvo das investigações conduzidas pelo FBI, que monitoram a cena do crime e buscam identificar os responsáveis. O diretor da agência, Kash Patel, declarou que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para esclarecer o incidente.

Leia mais: Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após ser baleado em universidade nos EUA; assista

O suspeito ainda não teve nome ou idade divulgados, e sua motivação permanece desconhecida. Autoridades norte-americanas trabalham para apurar se o ataque foi planejado, se houve envolvimento de terceiros ou se há ligação com a polarização política que caracteriza parte do ambiente universitário e das redes sociais.

Charlie Kirk era uma das vozes mais influentes do movimento conservador juvenil nos EUA, fundador da Turning Point USA e defensor dos valores cristãos, do livre mercado e do movimento Make America Great Again (MAGA). Desde 2012, sua organização atua em dezenas de escolas e universidades, promovendo engajamento político entre jovens. Kirk também era presença constante em emissoras de televisão e plataformas digitais, debatendo temas como política americana, liberdade de expressão e investigações de figuras públicas.

*Com informações da CNN

