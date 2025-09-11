A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Suspeito de matar Charlie Kirk é mantido sob custódia pelo FBI, confirma diretor Kash Patel

Charlie Kirk, líder da organização conservadora Turning Point USA, foi baleado durante palestra em Utah; FBI acompanha o caso e mantém o suspeito preso.

11/09/2025 às 02:00

O diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, confirmou nesta quarta-feira (10/9) que o suspeito do tiroteio que resultou na morte do influenciador conservador Charlie Kirk permanece sob custódia. A declaração foi feita em publicação na rede social X (antigo Twitter), onde Patel destacou a parceria das autoridades estaduais e locais de Utah na condução das investigações.

“Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI. Forneceremos atualizações assim que possível”, afirmou Patel, sem divulgar detalhes sobre a identidade do suspeito ou as motivações do crime.

Charlie Kirk, de 31 anos, era CEO e cofundador da Turning Point USA, uma das maiores organizações conservadoras voltadas para jovens nos Estados Unidos. O ativista foi baleado durante um evento acadêmico realizado na Universidade Utah Valley, onde discursava a convite de um grupo estudantil.

O crime ocorreu por volta das 13h, no horário local. Segundo relatos iniciais, um disparo partiu de um prédio próximo ao campus e atingiu Kirk no pescoço. Ele foi socorrido e levado às pressas para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada ainda na tarde de quarta-feira.

A notícia provocou forte comoção no cenário político norte-americano. Aliado próximo do ex-presidente Donald Trump, Kirk era considerado uma das principais vozes do movimento conservador juvenil. Seu trabalho à frente da Turning Point USA consolidou sua influência em universidades e escolas de todo o país, tornando-o um símbolo do movimento Make America Great Again (MAGA).

A confirmação da custódia do suspeito pelo FBI reforça a expectativa de que novos detalhes sobre a investigação sejam divulgados em breve. Até o momento, autoridades federais e locais não confirmaram se o crime foi premeditado ou se há indícios de motivação política.

