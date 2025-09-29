A notícia que atravessa o Brasil!

Talibã corta fibra óptica e Afeganistão entra em “apagão total” de comunicações

NetBlocks aponta interrupção deliberada que derrubou internet e telefonia.

Por Beatriz Silveira

29/09/2025 às 21:58

Notícias do Mundo –  O Afeganistão enfrenta um colapso do seu sistema de comunicações após a suspensão da rede de fibra óptica em diversas províncias, determinada pelas autoridades do Talibã. A medida derrubou a conectividade nacional para menos de 1%, segundo a organização de monitoramento NetBlocks, que classificou o cenário como um “apagão total”.

De acordo com a entidade, a interrupção foi deliberada e atingiu não apenas o acesso à internet, mas também os serviços de telefonia móvel e fixa. O grupo destacou que “desligar fisicamente a fibra óptica compromete todas as formas de comunicação, e manter linhas ativas exige ajustes técnicos”, indicando que a abrangência do corte inviabiliza alternativas de curto prazo.

Leia também: Cinegrafista manauara Renato Belém deixa família e embarca para lutar na guerra da Ucrânia

Uma fonte ouvida pela agência AFP afirmou que o bloqueio deve permanecer “até novo aviso” e que, no momento, não há canais de comunicação disponíveis para a população. O corte ocorre semanas após o líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, ordenar a restrição gradual da internet em várias regiões. Em províncias como Balkh, no norte do país, a justificativa oficial foi o combate a “vícios e corrupção”.

Antes dessa decisão, o governo sediado em Cabul destacava a expansão de mais de 9 mil quilômetros de fibra óptica como um passo estratégico para modernizar a infraestrutura e integrar a economia local ao mercado internacional. Desde que retomou o poder em 2021, porém, o Talibã impõe sucessivas limitações alinhadas à sua interpretação da lei islâmica — movimento que, agora, se reflete na paralisação quase total das comunicações no país.

