A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Tanques infláveis e armas falsas: como Ucrânia e Rússia usam iscas na guerra

O objetivo é enganar drones, radares e sistemas de inteligência, fazendo o inimigo desperdiçar tempo, munição e recursos milionários em alvos falsos.

Por Jonas Souza

21/09/2025 às 17:18

Ver resumo

Notícias do Mundo – Na guerra entre Rússia e Ucrânia, nem tudo o que aparece nos vídeos de explosões ou nos radares inimigos é real. Para confundir o adversário, ambos os países têm recorrido a tanques infláveis, iscas de madeira, armamentos “2D” e bonecos com uniformes militares. O objetivo é enganar drones, radares e sistemas de inteligência, fazendo o inimigo desperdiçar tempo, munição e recursos milionários em alvos falsos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Um vídeo divulgado em 2023 por canais pró-Rússia mostrava um drone destruindo um suposto tanque ucraniano. Mas as imagens foram seguidas de outro registro, feito por soldados ucranianos, em que um militar ri diante dos destroços e afirma: “Eles atingiram meu tanque de madeira”.

PUBLICIDADE

Na linha de frente, as tropas da Ucrânia usam imitações de artilharia, caminhões, tanques e até radares. Entre as mais comuns estão réplicas do obuseiro M777, conhecido como “Três Machados”. Voluntários de grupos civis produzem as iscas, que custam cerca de 500 a 600 dólares (R$ 2.700 a R$ 3.200), mas conseguem atrair ataques de drones russos que chegam a valer 35 mil dólares (cerca de R$ 190 mil).

Um desses falsos M777, apelidado de Tolya, sobreviveu a mais de 14 ataques de drones kamikazes e ainda continua sendo usado, remontado com fita adesiva e parafusos.

PUBLICIDADE

Para tornar as iscas convincentes, soldados ucranianos recriam cenários realistas, incluindo marcas de pneus, caixas de munição e até banheiros. Em alguns casos, comandantes visitantes chegaram a ser enganados pelas réplicas.

Outra estratégia é substituir armas reais, como morteiros, por modelos falsos logo após o disparo. Assim, os russos atacam alvos que já não existem mais.

PUBLICIDADE

Réplicas russas

A Rússia também investe pesado no uso de iscas. Segundo o Exército ucraniano, metade dos drones Shahed usados nos últimos ataques eram falsos, feitos para sobrecarregar as defesas aéreas inimigas.

A empresa Rusbal, por exemplo, fabrica armamentos infláveis e dispositivos que simulam calor de motores, sinais de rádio e até reflexos de radar. Voluntários russos também produzem bonecos com uniformes militares e aquecimento artificial para enganar câmeras térmicas.

Estratégia antiga com tecnologia nova

O uso de dissimulações militares não é novidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanques e aviões falsos foram usados pelos Aliados antes do Dia D. Hoje, com drones, radares avançados e armas de alta precisão, as iscas continuam desempenhando papel estratégico — mostrando que, mesmo na guerra moderna, a camuflagem ainda é decisiva.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima leva ações de apoio social e produtivo para Urucurituba

As iniciativas contemplaram agricultores familiares, empreendedores, mototaxistas e famílias em situação de vulnerabilidade.

há 1 hora

Mundo

Funeral de Charlie Kirk reúne Trump e lideranças conservadoras nos EUA

Trump, que culpou a “esquerda radical” pelo crime, afirmou que considerava sua presença no funeral uma obrigação.

há 2 horas

Brasil

Congresso tenta recriar PL do Licenciamento Ambiental com emendas

Pesquisa do Observatório do Clima identifica mais de 800 propostas.

há 2 horas

Brasil

Mega-Sena não tem ganhador e acumula com prêmio de R$ 48 milhões

Concurso 2917 não teve acerto das seis dezenas.

há 4 horas

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

há 4 horas