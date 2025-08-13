A notícia que atravessa o Brasil!

Tarifas de Trump elevam preços e colocam empregos em risco, diz agência norte-americana

A NPR é uma das vítimas das políticas de Trump, diz governo federal.

Por Lupita AM POST

13/08/2025 às 09:52

Foto: Reprodução/Youtube

Notícias de Mundo A NPR (National Public Radio), agência de notícias pública federal dos Estados Unidos, tem publicado reportagens que mostram os efeitos, sobre os próprios norte-americanos, do tarifaço que o presidente Donald Trump está dirigindo contra outros países.

De acordo com o governo federal brasileiro, a NPR é uma das vítimas das políticas de Trump, mas, neste caso, o desmonte da máquina pública – que envolve cortes de verbas para universidades e o sistema de saúde e demissões abruptas em serviços públicos como institutos de pesquisa. A NPR, segundo ela mesma informa, teve todo o financiamento público cortado por Trump. Por isso, a empresa tem solicitado doações a leitores para continuar oferecendo seu noticiário.

Em uma reportagem publicada no dia 9 de agosto, a agência afirmou que alguns países podem enfrentar impostos muito alto.  “Após alguns atrasos e muitos ajustes, a maioria das tarifas do presidente Trump entrou em vigor esta semana, estabelecendo uma taxa de 15% para a maioria dos países, embora alguns outros, como a Índia, possam enfrentar impostos de importação muito mais altos”.

Além disso, a NPR disse que no geral, os EUA impuseram o maior nível tarifário desde 1933, de acordo com os cálculos mais recentes do Laboratório de Orçamento de Yale, com uma alíquota média de 18,6%.

