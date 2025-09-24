A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

AFP relata percepção do tremor em Caracas e no oeste do país, sem registro de vítimas ou danos.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 20:51

Ver resumo

Notícias do Mundo –  Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira (24). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o abalo ocorreu a uma profundidade de 7,8 quilômetros.

PUBLICIDADE

Os tremores foram percebidos em Caracas e em boa parte do oeste do país, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). Relatos indicam que o sismo foi sentido em diferentes áreas da capital, com moradores notando a vibração do solo e de estruturas. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos materiais decorrentes do evento.

Leia também: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

PUBLICIDADE

As informações iniciais fornecidas pelo USGS confirmam o parâmetro de magnitude e a profundidade do tremor, enquanto os registros de percepção em várias regiões, mencionados pela AFP, ajudam a dimensionar a extensão do fenômeno dentro do território venezuelano. Em situações como essa, os dados preliminares são fundamentais para compor um quadro inicial do impacto, que tende a ser atualizado conforme órgãos oficiais consolidam os levantamentos locais.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito de Borba se torna alvo do TCE por supostas irregularidades no uso do PNAE

Na representação, os autores pedem auditoria e inspeções no município, além da concessão de medida cautelar para impedir novas aquisições.

há 7 minutos

Amazonas

Veja vídeo: Município de Barcelos registra condições de insalubridade do ar causada pela fumaça

Defesa Civil recomenda atenção a sintomas respiratórios

há 14 minutos

Meio Ambiente

Atualização 2025 confirma avanço da crise ambiental em escala global

Acidificação dos oceanos deixa de ser alerta e passa a integrar lista de processos já além da fronteira segura, segundo o PIK.

há 43 minutos

Pará

Jovem grávida é morta pelo companheiro por se recusar a parar de fumar no Pará

Discussão por causa de cigarro antecedeu o crime.

há 1 hora

Manaus

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em marcenaria de Manaus; Wilson destaca investimentos contra o crime organizado

O governador Wilson Lima participou da apresentação da apreensão durante a entrega de 36 novas viaturas e duas lanchas blindadas.

há 2 horas