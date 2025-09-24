Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela

Notícias do Mundo – Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira (24). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o abalo ocorreu a uma profundidade de 7,8 quilômetros.

Os tremores foram percebidos em Caracas e em boa parte do oeste do país, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP). Relatos indicam que o sismo foi sentido em diferentes áreas da capital, com moradores notando a vibração do solo e de estruturas. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos materiais decorrentes do evento.

As informações iniciais fornecidas pelo USGS confirmam o parâmetro de magnitude e a profundidade do tremor, enquanto os registros de percepção em várias regiões, mencionados pela AFP, ajudam a dimensionar a extensão do fenômeno dentro do território venezuelano. Em situações como essa, os dados preliminares são fundamentais para compor um quadro inicial do impacto, que tende a ser atualizado conforme órgãos oficiais consolidam os levantamentos locais.