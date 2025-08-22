A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártica

Tremor ocorre a 10 km de profundidade; autoridades descartam risco de tsunami.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 10:43

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo –  Um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado na Passagem de Drake, região marítima entre o extremo sul da América do Sul e a Península Antártica, nesta quinta-feira (21). O tremor aconteceu a uma profundidade de 10 km, conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e confirmado pelo Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

Conhecida por suas águas agitadas e isoladas, a Passagem de Drake é considerada uma das áreas mais perigosas do planeta. Segundo o USGS, não há alerta de tsunami relacionado ao abalo sísmico.

Leia mais: Tsunami atinge costa dos EUA após terremoto histórico na Rússia

O tremor, apesar da alta magnitude, não provocou registros imediatos de danos a embarcações ou estruturas próximas, devido à localização remota da Passagem de Drake. A região é frequentemente monitorada por centros sísmicos internacionais por conta de sua atividade tectônica intensa e das fortes correntes marítimas que tornam a navegação desafiadora. Especialistas destacam que, mesmo sem risco de tsunami, tremores nesse ponto podem gerar ondas de maré localizadas, exigindo atenção de embarcações na área.

