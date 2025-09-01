Terremoto no leste do Afeganistão deixa mais de 800 mortos e 2,5 mil feridos

Notícias do Mundo – Um forte terremoto de magnitude 6 atingiu o leste do Afeganistão na noite do domingo (31), deixando mais de 800 mortos e pelo menos 2,5 mil feridos, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira (1º).

PUBLICIDADE

As províncias mais afetadas foram Kunar e Nangarhar, locais onde equipes militares de resgate atuam intensamente para encontrar sobreviventes e prestar socorro às vítimas.

O epicentro do tremor foi localizado a 42 quilômetros da cidade de Jalalabad, capital de Nangarhar, a uma profundidade de oito quilômetros, fator que potencializou a destruição.

O abalo inicial ocorreu às 23h47, horário local, seguido por duas réplicas de magnitude 5.2. O tremor foi sentido também em outras províncias orientais como Nuristão e Laghman, além da capital Cabul.

PUBLICIDADE

As operações de resgate enfrentam dificuldades devido a deslizamentos de terra que bloquearam estradas essenciais, e helicópteros são usados para transportar feridos a hospitais. Muitas casas de barro, comuns na região montanhosa da cordilheira Hindu Kush, foram destruídas, aumentando a vulnerabilidade da população.

O Talibã reconheceu a gravidade do desastre e mobilizou equipes de apoio das províncias vizinhas, utilizando todos os recursos disponíveis para salvar vidas. Organizações internacionais, como a ONU e o Crescente Vermelho afegão, também enviaram assistência emergencial.

LEIA MAIS: Morte do sargento Lucas completa 4 anos: relembre o caso que chocou Manaus

As autoridades alertam que o número de vítimas pode aumentar à medida que áreas remotas sejam acessadas, e reforçam a importância da cooperação para minimizar os danos.