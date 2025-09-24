A notícia que atravessa o Brasil!

Tiroteio em escritório de imigração deixa mortos e feridos nos EUA

Atirador cometeu suicídio após ataque.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 11:10

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – Várias pessoas morreram ou ficaram feridas em um tiroteio nesta quarta-feira (24) em um escritório federal de Imigração e Alfândega (ICE) no noroeste de Dallas, no Texas. O atirador tirou a própria vida após o ataque, segundo autoridades federais.

A polícia foi acionada por volta das 7h30 locais (9h30, horário de Brasília) após relatos de disparos no local, de acordo com veículos de mídia da região.

Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Interna, informou em um post no X que houve múltiplos feridos e mortos, e que o responsável pelo ataque já estava morto.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, comentou: “O ataque obsessivo à aplicação da lei, particularmente ao ICE, precisa parar. Estou rezando por todos os feridos e suas famílias”.

O atirador foi localizado morto no telhado de um prédio próximo, segundo a WFAA, afiliada da ABC, citando fontes.

Todd Lyons, diretor interino do ICE, disse à CNN que as informações iniciais indicam a ação de um possível atirador. Algumas vítimas estão em estado crítico, conforme a imprensa local.

Porta-vozes do ICE e da polícia de Dallas não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

