Tragédia do submersível Titan, que matou cinco ao implodir, vai virar filme

A tragédia do submersível Titan, da empresa OceanGate, que implodiu ao tentar se aproximar dos destroços do lendário navio Titanic, no oceano Atlântico, vai virar filme. As primeiras cenas sobre o acidente, que ocorreu em junho deste ano e deixou cinco bilionários mortos, já começaram ser rodadas. A informação é do site da revista americana Variety.

O longa-metragem está sob o comando da MindRiot Entertainment e do produtor E. Brian Dobbins, que ganhou notoriedade com The Blackening e com a série Black-ish. Dobbins vai coproduzir e Justin MacGregor e Jonathan Keasey, ambos da MindRiot, vão escrever o roteiro.

O submersível Titan atraiu a atenção do mundo quando desapareceu nas águas profundas do oceano em uma excursão em busca dos restos do simbólico navio. O último contato com o barco-mãe, que ficou na superfície, ocorreu 1h45 depois do início do trajeto.

Iniciou-se uma contagem regressiva por causa do nível de oxigênio e da quantidade de horas a que os cinco ocupantes do submersível teriam de sobrevida.

Quatro dias depois do sumiço, porém, um ROV (veículo não tripulado) encontrou pedaços do Titan perto do Titanic. A partir disso, as autoridades chegaram à conclusão de que a embarcação implodiu. Todos a bordo morreram.