Trans mata duas crianças e deixa 17 pessoas feridas em ataque a igreja

Notícias do Mundo – Um ataque armado deixou duas crianças mortas e outras 14 pessoas feridas na manhã de quarta-feira (27), dentro de uma igreja ligada a uma escola no norte dos Estados Unidos. O local recebia uma missa de início do ano letivo quando a atiradora, identificada como Robin Westman, de 23 anos, abriu fogo.

Segundo a polícia, Westman – nascida como Robert Westman – carregava três armas e morreu no local após a troca de tiros com agentes de segurança. O chefe da polícia de Minneapolis, Brian O’Hara, informou que as vítimas fatais eram dois meninos de 8 e 10 anos, que estavam sentados nos bancos da igreja.

Ao todo, 17 pessoas ficaram feridas, sendo 14 crianças. Duas delas permanecem em estado crítico. O hospital Hennepin Healthcare recebeu 11 pacientes, nove deles crianças, e quatro precisaram passar por cirurgias de emergência.

O FBI abriu investigação tratando o caso como “ato de terrorismo doméstico e crime de ódio contra católicos”, conforme declarou Kash Patel, diretor da agência, em publicação na rede X.

Lideranças políticas e religiosas manifestaram pesar. O presidente Donald Trump afirmou que a Casa Branca acompanha a situação “com profunda preocupação”. Já o papa Leão XIV disse estar “entristecido” e enviou condolências às famílias.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, lamentou a tragédia: “Era a primeira semana de aula. São crianças que deveriam estar aprendendo, brincando, vivendo em paz, sem medo ou risco de violência.”