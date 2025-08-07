A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Três vítimas do 11 de Setembro são identificadas quase 25 anos após os atentados

Com ajuda de tecnologia genética, autoridades confirmam identidades de três vítimas do 11 de Setembro, quase 25 anos após os ataques.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 19:59

Notícias do Mundo –  Quase 25 anos após os atentados de 11 de setembro de 2001, três vítimas dos ataques ao World Trade Center foram identificadas por meio de testes avançados de DNA, segundo autoridades de Nova York. A revelação foi feita pelo prefeito Eric Adams e pelo legista-chefe da cidade, Jason Graham.

PUBLICIDADE

As vítimas identificadas são Ryan Fitzgerald, de 26 anos, Barbara Keating, de 72, e uma terceira mulher que teve sua identidade preservada por desejo da família. Com essas confirmações, o número de vítimas oficialmente reconhecidas sobe para 1.653.

Ryan Fitzgerald era corretor de moeda estrangeira na Fiduciary Trust e trabalhava no 94º andar da Torre Sul. Ele fez ligações para a mãe e para a namorada após o primeiro impacto, informando que tentaria deixar o prédio. Seus restos mortais haviam sido resgatados em 2002, mas apenas agora foi possível identificá-los com precisão.

PUBLICIDADE

Leia também: Guardas municipais são feridos por ambulantes irregulares flagrados com alimentos vencidos durante reordenamento do Centro de Manaus

Barbara Keating, passageira do voo 11 da American Airlines, morreu quando o avião foi sequestrado e colidiu contra a Torre Norte. Ela voltava para casa após visitar os netos na Costa Leste. Seus restos foram encontrados em 2001 e identificados recentemente por meio de tecnologia de DNA.

A terceira vítima teve fragmentos localizados no mesmo ano, mas a família optou por manter o nome em sigilo. O Instituto Médico Legal de Nova York afirma que o processo de identificação continua em curso. Atualmente, cerca de 40% dos mortos nos atentados seguem sem identificação.

“Cada nome revelado representa respeito, ciência e humanidade”, destacou o legista. Já o prefeito Adams lembrou que “a dor daquele dia ainda ecoa, e cada nova identificação é uma forma de cura para os familiares.”

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Suframa garante que empregos serão mantidos após incêndio em fábricas da Zona Franca em Manaus

Superintendente da Suframa afirma que trabalhadores serão essenciais na reconstrução das fábricas após incêndio.

há 25 minutos

Manaus

Águas de Manaus vira alvo de investigação por suspeita de cobranças indevidas em taxas de esgoto

A investigação teve início a partir de uma Notícia de Fato recebida pelo Ministério Público do Amazonas.

há 45 minutos

Manaus

Bombeiros devolvem estrutura da Effa Motors aos responsáveis após incêndio de grandes proporções ser extinto em Manaus

O sinistro era composto por veículos e seus componentes plásticos, pneus, combustíveis e material plástico industrial, altamente tóxico e inflamável.

há 1 hora

Brasil

Ex-jogador vira réu por agredir namorada com 61 socos em elevador

Imagens flagraram agressão dentro de elevador; vítima passou por cirurgia e classificou relação como abusiva.

há 2 horas

Polícia

Operação mira quadrilha de estelionatários que fraudava empréstimos no Amazonas

Organização criminosa fraudava empréstimos desde 2016 com documentos falsos e envolvimento de laranjas e empresas de fachada.

há 2 horas