Três vítimas do 11 de Setembro são identificadas quase 25 anos após os atentados

Notícias do Mundo – Quase 25 anos após os atentados de 11 de setembro de 2001, três vítimas dos ataques ao World Trade Center foram identificadas por meio de testes avançados de DNA, segundo autoridades de Nova York. A revelação foi feita pelo prefeito Eric Adams e pelo legista-chefe da cidade, Jason Graham.

As vítimas identificadas são Ryan Fitzgerald, de 26 anos, Barbara Keating, de 72, e uma terceira mulher que teve sua identidade preservada por desejo da família. Com essas confirmações, o número de vítimas oficialmente reconhecidas sobe para 1.653.

Ryan Fitzgerald era corretor de moeda estrangeira na Fiduciary Trust e trabalhava no 94º andar da Torre Sul. Ele fez ligações para a mãe e para a namorada após o primeiro impacto, informando que tentaria deixar o prédio. Seus restos mortais haviam sido resgatados em 2002, mas apenas agora foi possível identificá-los com precisão.

Barbara Keating, passageira do voo 11 da American Airlines, morreu quando o avião foi sequestrado e colidiu contra a Torre Norte. Ela voltava para casa após visitar os netos na Costa Leste. Seus restos foram encontrados em 2001 e identificados recentemente por meio de tecnologia de DNA.

A terceira vítima teve fragmentos localizados no mesmo ano, mas a família optou por manter o nome em sigilo. O Instituto Médico Legal de Nova York afirma que o processo de identificação continua em curso. Atualmente, cerca de 40% dos mortos nos atentados seguem sem identificação.

“Cada nome revelado representa respeito, ciência e humanidade”, destacou o legista. Já o prefeito Adams lembrou que “a dor daquele dia ainda ecoa, e cada nova identificação é uma forma de cura para os familiares.”