Tripulação do Titan sabia da implosão 48 segundos antes, diz engenheiro

A tripulação do Titan, submarino da empresa OceanGate, pode ter percebido a eminente implosão cerca de um minuto antes do incidente no fundo dos mares do Atlântico Norte.

Segundo o engenheiro José Luis Martín, em estudo feito para o site espanhol Nius, o veículo afundou sem controle durante 48 a 77 segundos. Nesse momento, a tripulação já saberia da provável implosão do submersível, que ocorreu momentos depois.

O especialista em submarinos afirma que o Titan teve uma queda livre de cerca de 900 m até a implosão, que aconteceu em uma profundidade de cerca de 2.000 m.

Para Martín, uma falha elétrica no início da descida pode ter sido o estopim para a perda de controle do submersível. O engenheiro descreve os momentos sem controle como um “filme de terror”.

“O Titan muda de posição e cai como uma flecha na vertical, porque os 400 kg de passageiros desequilibram o submarino. O medo e a agonia. Tinha que ser como um filme de terror”, explica o especialista. “Nesse período de tempo, eles estão percebendo tudo. E também em completa escuridão.”

O incidente tirou a vida dos paquistaneses Shahzada e Suleman Dawood, do britânico Hamish Harding, do francês Paul-Henrri Nargeolet e do americano Stockton Rush.

