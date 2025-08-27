A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Trump acusa George Soros e filho de financiar protestos violentos nos EUA

Em publicação na plataforma Truth Social, Trump sugeriu que Soros e seu filho deveriam ser enquadrados na lei RICO.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 20:56

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (27) que o bilionário George Soros e seu filho deveriam enfrentar acusações criminais por, segundo ele, financiarem “protestos violentos” no país. Trump não detalhou a motivação específica de seu ataque, mas a declaração surge em meio a uma série de investigações conduzidas por seu governo contra adversários políticos.

Em publicação na plataforma Truth Social, Trump sugeriu que Soros e seu filho deveriam ser enquadrados na lei RICO — legislação criada nos anos 1970 para combater o crime organizado — devido ao “apoio a protestos violentos e muito mais”. O ex-presidente chamou Soros e seus aliados de “psicopatas” e alertou que “não permitirá que esses lunáticos continuem destruindo os Estados Unidos”.

A Open Society Foundations, rede internacional de fundações criada por Soros, repudiou as acusações, classificando-as como “escandalosas e falsas”. Em nota enviada à AFP, a entidade destacou que não financia protestos violentos e reafirmou seu compromisso com “os direitos à liberdade de expressão e ao protesto pacífico, marcas registradas de qualquer democracia vibrante”.

