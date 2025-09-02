Trump afirma que EUA “atiraram” em barco carregado de drogas vindo da Venezuela

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2) que as forças armadas americanas atingiram uma embarcação oriunda da Venezuela carregada com drogas. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, descreveu a operação como um “ataque letal“.

Segundo Trump, o barco “foi abatido” no sul do Caribe, mas o presidente não esclareceu a quem pertencia a embarcação, apenas informando que havia partido da Venezuela. “Temos muitas drogas entrando em nosso país, entrando há muito tempo, e essas vieram da Venezuela, saindo de lá, em grande quantidade. Muitas coisas estão saindo da Venezuela”, declarou.

Rubio confirmou a ação em postagem no X (antigo Twitter), afirmando que as forças armadas dos EUA atacaram uma embarcação operada por uma organização designada como narcoterrorista. No entanto, não foram fornecidos detalhes sobre a identidade do grupo responsável, nem sobre possíveis mortos ou feridos.

O ataque ocorre em meio a uma escalada de tensões entre EUA e Venezuela, com o governo norte-americano posicionando navios de guerra, um submarino e aviões espiões na região para combater o tráfico de drogas. A Casa Branca afirmou que a operação tem como objetivo coibir a entrada de drogas nos Estados Unidos.