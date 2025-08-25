Trump ameaça China com tarifa de 200% caso não forneça ímãs estratégicos aos EUA

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a adotar um tom de confronto em relação à China nesta segunda-feira (25). Durante declarações feitas antes de uma reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, o republicano ameaçou impor uma tarifa de 200% — “ou algo assim” — caso Pequim não forneça aos EUA ímãs essenciais para tecnologias sofisticadas, como equipamentos militares, de comunicação e de energia.

Trump afirmou que os Estados Unidos estão empenhados em reduzir a dependência externa desse tipo de material estratégico. “Teremos muitos ímãs em um curto período de tempo, talvez leve cerca de um ano para termos os ímãs”, disse. Ele ainda sugeriu que, se levasse o embate ao limite, os efeitos seriam devastadores para a potência asiática. “Se eu jogasse minhas cartas, destruiria a China; não vou fazer isso”, declarou.

O discurso ocorre em meio a um cenário de tensões comerciais e tecnológicas entre Washington e Pequim. Nos últimos anos, os ímãs de terras raras e componentes relacionados têm se tornado um ponto de disputa, já que a China domina grande parte da produção global. O controle desses insumos é considerado estratégico não apenas para o setor econômico, mas também para a segurança nacional.

Trump também mencionou conversas recentes com o presidente chinês, Xi Jinping. Segundo ele, há um convite aberto para visitar Pequim. “Xi gostaria que eu fosse para a China. Provavelmente irei este ano ou logo depois”, afirmou. O republicano cogitou ainda que a visita poderia ser realizada em conjunto com o presidente da Coreia do Sul.

As falas reforçam o estilo combativo de Trump na arena internacional, especialmente em temas que envolvem comércio e segurança estratégica. Caso a ameaça de tarifas se concretize, analistas avaliam que novos atritos poderão impactar diretamente cadeias de suprimento globais e gerar efeitos em setores de alta tecnologia.