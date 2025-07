Trump ameaça destruir Irã caso programa nuclear seja retomado

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã nesta segunda-feira (28), afirmando que destruirá o país caso o governo de Teerã decida retomar seu programa nuclear. A declaração foi feita após um encontro de Trump com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e ocorre em meio a tensões crescentes no Oriente Médio.

Leia mais: Aliança velada: Alberto Neto age sob comando de Omar Aziz nos bastidores da política amazonense, diz influenciadora

PUBLICIDADE

“Eles têm enviado sinais muito ruins, sinais muito desagradáveis. E não deveriam estar fazendo isso… Nós acabamos com as possibilidades nucleares deles. Eles podem começar de novo. Se fizerem isso, vamos acabar com isso mais rápido do que vocês conseguem apontar o dedo”, afirmou o presidente em tom agressivo.

A ameaça surge dias após bombardeios norte-americanos atingirem instalações nucleares iranianas, como parte de uma ofensiva conjunta com Israel em 22 de junho. Os ataques atingiram os centros de Fordo, Isfahan e Natanz, causando, segundo o próprio Irã, graves danos às estruturas.

Resposta iraniana

Em entrevista à emissora americana Fox News, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, confirmou a extensão dos estragos, mas afirmou que o país não renunciará ao enriquecimento de urânio, classificando a atividade como uma conquista científica e um orgulho nacional. Araqchi também reiterou que qualquer novo acordo nuclear deve garantir ao Irã o direito ao enriquecimento.

PUBLICIDADE

Apesar da tensão, o diplomata indicou que Teerã está aberto a negociações indiretas com os Estados Unidos, mas descartou conversas diretas por enquanto. “Estamos dispostos a discutir formas de demonstrar que nosso programa é pacífico, em troca da suspensão das sanções”, afirmou.

Contexto do impasse

O acordo nuclear de 2015, firmado entre o Irã, os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, China, França, Reino Unido e Rússia) e a Alemanha, previa a limitação do programa nuclear iraniano em troca de alívio nas sanções internacionais. No entanto, o pacto foi rompido em 2018, quando Trump retirou os EUA do acordo de forma unilateral e restabeleceu as sanções.

PUBLICIDADE

Araqchi destacou que, mesmo com as perdas provocadas pelos bombardeios, a tecnologia nuclear iraniana não foi eliminada. “Nosso programa não é algo importado do exterior que possa ser destruído com bombas”, afirmou.

Em publicação na rede Truth Social, Trump reagiu à entrevista de Araqchi com provocação: “Justo como eu disse, e faremos de novo se for necessário!”

PUBLICIDADE

Enquanto isso, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, assegurou que o país está preparado para responder a novos ataques, e mantém forças de defesa ativas, mesmo após Israel ter atacado depósitos de armamentos iranianos.