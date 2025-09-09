A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Trump ameaça usar força econômica e militar em defesa da liberdade de expressão

Secretária de imprensa afirmou que Washington não descarta medidas contra o Brasil.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 22:54 - Atualizado em 09/09/2025 às 22:57

Notícias do Mundo –  A Casa Branca voltou a se posicionar sobre a liberdade de expressão em escala internacional. Nesta terça-feira (9/9), a secretária de imprensa, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não hesitará em adotar medidas militares ou econômicas para garantir a proteção desse direito em todo o mundo.

Durante coletiva, Leavitt foi questionada sobre a possibilidade de novas sanções contra o Brasil, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A porta-voz declarou que o tema é uma prioridade da gestão republicana.

“A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está consagrada em nossa Constituição, e o presidente acredita fortemente nela. Ele não tem medo de usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para protegê-la ao redor do mundo”, afirmou.

A secretária lembrou que Washington já aplicou sanções e tarifas contra o Brasil em gestões anteriores, como forma de pressionar pelo respeito aos direitos fundamentais. No entanto, destacou que, por enquanto, não há definição sobre novas medidas.

Trump, por sua vez, voltou a criticar a atual administração brasileira, que classificou como “radicalmente de esquerda”, e reiterou apoio a Bolsonaro. “Ele é um homem honesto. O que estão tentando fazer é uma execução política, e isso é terrível”, declarou o presidente a jornalistas.

As falas ocorreram no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, defendeu a condenação de Bolsonaro pelos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), incluindo tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

