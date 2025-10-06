A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Trump anuncia intenção de “fazer negócios” com Lula e diz que em algum momento virá ao Brasil

O republicano evitou confirmar se o encontro ocorrerá durante a COP30, prevista para o próximo mês, em Belém (PA).

Por Natan AMPOST

06/10/2025 às 18:20 - Atualizado em 06/10/2025 às 18:23

Notícias do Mundo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6/10) que pretende “fazer negócios” com o Brasil, após uma conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita durante entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, e reacende a expectativa de uma reaproximação diplomática e comercial entre as duas nações.

“Tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil, que é um bom homem. Na verdade, eu o conheci nas Nações Unidas. (…) Gostamos um do outro e, sim, tivemos uma ótima conversa. Vamos começar a fazer negócios”, disse Trump.

O republicano, no entanto, evitou responder se pretende reduzir a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta durante seu governo anterior como forma de proteger o mercado interno norte-americano.

Segundo o Itamaraty, o telefonema entre os dois líderes durou cerca de 30 minutos e teve tom “positivo e amistoso”. Durante a conversa, Lula e Trump relembraram a boa relação pessoal estabelecida durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, ocasião em que se encontraram pessoalmente.

Trump indicou ainda que pode se reunir pessoalmente com Lula nos próximos meses, mas evitou confirmar se isso ocorrerá durante a COP30, prevista para o próximo mês, em Belém (PA). “Em algum momento eu irei ao Brasil, e ele vai vir aqui. Nós conversamos sobre isso”, afirmou.

