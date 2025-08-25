A notícia que atravessa o Brasil!

Trump assina ordem que criminaliza queima da bandeira dos EUA com pena de até 1 ano de prisão

Além do decreto, Trump anunciou a intenção de reformular o sistema eleitoral.

Por Jonas Souza

25/08/2025 às 19:44

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (25) uma ordem executiva impondo pena de um ano de prisão para quem queimar ou profanar a bandeira americana. A decisão determina que a procuradora-geral Pam Bondi processe “vigorosamente” os responsáveis e busque esclarecimentos judiciais sobre os limites da liberdade de expressão garantida pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

Na cerimônia, Trump comentou que a bandeira representa “o símbolo mais sagrado” do país e que profaná-la é “ofensivo e provocativo”, interpretando o ato como hostilidade à nação. Ele declarou:

“Se você queimar a bandeira, você irá para a prisão por um ano, sem abrandamentos.”

A medida também estabelece que casos de queima de bandeira devem ser remetidos às autoridades estaduais e locais, e impõe sanções como cancelamento de vistos, suspensão de permissões de residência e bloqueio de processos de naturalização para os infratores.

Além do decreto, Trump anunciou a intenção de reformular o sistema eleitoral, com propósito de eliminar votações por correio e urnas eletrônicas, consideradas por ele como mais suscetíveis a fraudes e mais dispendiosas. Em uma rede social própria, Trump afirmou que pretende iniciar um movimento para substituí-las por cédulas em papel com marca d’água — métodos, segundo ele, confiáveis e claros na apuração dos resultados.

