Trump autoriza ação militar sigilosa contra cartéis na América Latina

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em caráter secreto uma diretiva que autoriza o emprego de força militar contra cartéis de droga na América Latina, conforme revelou o jornal The New York Times nesta sexta-feira (8).

PUBLICIDADE

A medida, que não foi tornada pública, instrui o Pentágono a executar operações contra grupos criminosos como o Tren de Aragua e a MS-13, que atuam principalmente no México e na Venezuela. A iniciativa visa enfraquecer o poder dessas organizações, mas esbarra em entraves legais, uma vez que intervenções militares fora do território americano demandam aprovação do Congresso.

Leia mais: Gilmar Mendes faz piada sobre revogação de visto de ministros do STF pelo governo Trump

PUBLICIDADE

De acordo com a reportagem, Trump anexou justificativas jurídicas para respaldar a ação, mesmo ciente dos riscos que as operações apresentam para a segurança de civis e militares envolvidos. A autorização confidencial sinaliza um endurecimento da política dos EUA na luta contra o tráfico internacional de drogas e o crime organizado na região.