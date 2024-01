Trump avança em campanha presidencial e conquista o desistente Ron DeSantis

Em um vídeo, DeSantis comunicou que, após ficar em segundo lugar na semana passada nas convenções de Iowa, não podia “solicitar aos nossos apoiadores que dedicasse seu tempo e doasse seus recursos se não tivermos uma rota clara para o triunfo”. Hoje, estou encerrando minha campanha.”

A decisão ocorreu a menos de dois dias das primárias de New Hampshire, onde as pesquisas o mostraram consideravelmente atrás do favorito Trump e da ex-embaixadora da ONU Haley.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Parece evidente para mim que a maioria dos eleitores republicanos nas primárias deseja dar outra chance a Donald Trump”, afirmou DeSantis, destacando divergências com o ex-presidente, especialmente em relação à pandemia do coronavírus.

“Ele conta com meu respaldo porque não podemos retroceder à antiga guarda republicana ou à forma reciclada de corporativismo que Nikki Haley representa.”

Trump venceu em Iowa na última terça-feira, com 51% dos eleitores republicanos optando pelo ex-presidente duas vezes acusado de impeachment, em vez de DeSantis, que conquistou apenas 21%, e Haley com 19%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nenhum candidato jamais perdeu a corrida após vencer nos dois primeiros estados, e Trump quase certamente consolidaria a nomeação republicana com uma vitória em New Hampshire.

‘Um homem e uma mulher’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Muitos republicanos depositaram suas esperanças em DeSantis, considerado por alguns como uma estrela em ascensão da direita aos 45 anos.

No entanto, sua candidatura, anunciada no final de maio, lutou para se estabelecer como uma ameaça para Trump, de 77 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DeSantis, um ex-oficial da Marinha, foi eleito governador da Flórida em 2018 com o valioso apoio de Trump.

Desde então, ele se distanciou frequentemente de Trump e ganhou notoriedade por posições de extrema direita sobre educação, imigração e questões LGBTQ.

DeSantis esteve frequentemente na mídia nacional, enfrentando políticos, empresas e professores “acordados” em guerras culturais, acusando-os de impor uma ideologia progressista aos americanos.

Suas iniciativas mais notórias incluíram permitir que os moradores da Flórida portassem armas escondidas sem autorização e impor uma das leis de aborto mais restritivas do país.

Antes das votações em New Hampshire na terça-feira, Haley evitou em grande parte criticar Trump, mas começou a questionar sua acuidade mental, fazendo comparações entre ele e o atual democrata Joe Biden, de 81 anos.

Num evento em Seabrook, New Hampshire, ela disse que DeSantis “teve uma corrida excelente, foi um governador competente, e desejamos-lhe boa sorte”.

“Dito isso, agora é um homem e uma mulher”, continuou. “Isso se resume a ‘o que você quer’. Você quer mais do mesmo ou quer algo novo?”

Redação AM POST