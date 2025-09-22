Trump chama autor da morte de Charlie Kirk de “monstro radicalizado

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou neste domingo (21) no funeral de Charlie Kirk, realizado no Estádio State Farm, em Glendale, no Arizona. Em sua fala, ele classificou o responsável pelo assassinato do influenciador conservador como um “monstro radicalizado e de sangue frio”.

A fala de Trump aconteceu poucos minutos depois de Erika Kirk, viúva do ativista, emocionar os presentes ao dizer que perdoava o criminoso.

Durante a homenagem, o presidente ressaltou que Kirk foi morto “por falar a verdade que estava em seu coração” e acrescentou que o ativista foi alvo de violência “por defender liberdade, justiça, Deus, a pátria, a razão e o bom senso”.

