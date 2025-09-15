A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Trump confirma novo ataque a barco no Caribe que resultou na morte de “narcoterroristas venezuelanos”

O comunicado de Trump foi publicado em sua rede social.

Por Natan AMPOST

15/09/2025 às 16:46 - Atualizado em 15/09/2025 às 16:48

Ver resumo

Notícias do Mundo A crise diplomática entre Estados Unidos e Venezuela ganhou novos capítulos nesta segunda-feira (15), após o presidente americano Donald Trump anunciar que a Marinha dos EUA realizou um novo ataque contra uma embarcação no Caribe, resultando na morte de três pessoas, classificadas por ele como “narcoterroristas venezuelanos”. Poucas horas antes, o ditador venezuelano Nicolás Maduro havia declarado que Caracas “se defenderá de qualquer agressão militar”.

O comunicado de Trump foi publicado em sua rede social, Truth Social. O republicano afirmou que a operação visava combater cartéis de drogas que, segundo ele, ameaçam diretamente a segurança nacional americana.

PUBLICIDADE

— Esta manhã, sob minhas ordens, as Forças Militares dos Estados Unidos realizaram um segundo ataque contra cartéis de narcotráfico e narcoterroristas extraordinariamente violentos. O ataque ocorreu enquanto esses narcoterroristas confirmados da Venezuela estavam em águas internacionais transportando narcóticos ilegais — uma arma mortal que envenena os americanos! — escreveu Trump.

Segundo ataque em menos de duas semanas

PUBLICIDADE

Este é o segundo ataque realizado pelos Estados Unidos na região em menos de 15 dias. No dia 3 de setembro, uma operação semelhante resultou na morte de 11 pessoas em uma embarcação também acusada de transportar drogas. O episódio gerou forte repercussão internacional e levantou questionamentos sobre possíveis violações do direito internacional marítimo por parte de Washington.

Leia também: Pai de criança agredida por oficial do TJAM diz que filho sofre com dores e traumas: “Só quero Justiça”

Críticos da política externa americana argumentam que, ao atacar barcos em águas internacionais sem coordenação com organismos multilaterais, os Estados Unidos podem estar ultrapassando limites jurídicos. Já apoiadores da medida sustentam que os ataques reforçam o combate ao tráfico de drogas e protegem diretamente a população americana.

PUBLICIDADE

Maduro reage e promete defesa

Logo após a divulgação da operação, Nicolás Maduro reforçou o discurso de que os Estados Unidos estariam promovendo uma “agressão militar” contra a Venezuela.

— Há uma agressão em andamento, de caráter militar, e a Venezuela está autorizada pelas leis internacionais a enfrentá-la — declarou o presidente venezuelano em pronunciamento televisionado.

PUBLICIDADE

Em entrevista coletiva à imprensa internacional, Maduro afirmou ainda que “as comunicações com o governo dos Estados Unidos estão desfeitas” e acusou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, de ser o “senhor da morte e da guerra”.

Escalada da tensão no Caribe

As declarações aumentam o clima de instabilidade na região do Caribe, onde embarcações de guerra americanas têm intensificado patrulhas próximas ao território venezuelano. Analistas de política internacional destacam que a disputa envolve não apenas a questão do narcotráfico, mas também tensões políticas mais amplas, uma vez que Maduro busca apoio internacional para enfrentar as medidas unilaterais dos EUA.

O novo ataque reacende temores de que a situação possa escalar para confrontos militares diretos entre os dois países. Até o momento, organismos multilaterais como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a ONU não se pronunciaram oficialmente sobre os episódios recentes, mas diplomatas avaliam que pressões devem aumentar nos próximos dias.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus

Vítima seguia para realizar concurso quando Fiat Argo foi atingido

há 3 minutos

Política

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo fala sobre respeito e diferenças ao comentar morte de Charlie Kirk

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu.

há 11 minutos

Veja Mais

Wilson Lima lança edital de apoio financeiro para extrativistas da piaçava no Amazonas

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas.

há 26 minutos

Polícia

PF e Força Nacional destroem mais de 80 balsas em ação contra garimpo no Amazonas

Ação federal alcança rios entre Manicoré e Humaitá e segue até Calama (RO).

há 35 minutos

Brasil

Carlos Bolsonaro diz que ex-presidente Jair Bolsonaro investiga possibilidade de câncer após retirada de lesões de pele

De acordo com boletim médico, Bolsonaro também apresenta anemia por deficiência de ferro e sinais de uma pneumonia recente.

há 38 minutos