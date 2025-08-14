Trump critica Brasil como “péssimo parceiro comercial” e defende Bolsonaro durante coletiva na Casa Branca

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar duramente o Brasil nesta quinta-feira (14/08), classificando o país como “um parceiro comercial horrível” durante coletiva na Casa Branca. Segundo ele, o Brasil aplica “tarifas enormes” contra produtos americanos, enquanto os Estados Unidos cobrariam taxas muito menores sobre produtos brasileiros.

“Eles também nos trataram mal como parceiros comerciais por muitos, muitos anos. Um dos piores, um dos piores países do mundo”, declarou Trump, ressaltando que a política comercial brasileira teria dificultado o comércio bilateral e motivado a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

O presidente norte-americano também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto” e vítima de perseguição política. “Quando eles pegam um presidente e o colocam na prisão ou estão tentando prendê-lo… Acho que o que fizeram é uma execução política. Ele ama o povo brasileiro e lutou muito por essas pessoas. Acho que isso é uma caça às bruxas e acho muito lamentável”, afirmou.

As declarações de Trump se somam a outras manifestações anteriores, como a carta com timbre da Casa Branca enviada em julho, em que pediu o fim imediato do processo contra Bolsonaro e acusou o sistema de Justiça brasileiro de ser “injusto”. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente de liderar uma organização criminosa voltada a desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção, acusações que Bolsonaro nega.

Trump também citou o relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado americano, divulgado em 12 de agosto, que aponta que a situação dos direitos humanos no Brasil “se deteriorou” e critica o governo Lula e o ministro Alexandre de Moraes por restringirem a liberdade de expressão e bloquearem perfis de apoiadores de Bolsonaro. O documento menciona ainda a detenção de centenas de envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, muitos dos quais permaneceram presos sem acusação formal.

As críticas ocorrem em um contexto de novas sanções do governo americano a servidores brasileiros ligados ao programa Mais Médicos, acusados de atuar em suposta cumplicidade com Cuba. Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a relação do Brasil com Cuba é baseada no respeito, condenou o embargo econômico de 70 anos imposto pelos EUA e disse que Trump “não é imperador” e deve “deixar os cubanos viverem em paz”.