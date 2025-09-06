A notícia que atravessa o Brasil!

Trump critica governo brasileiro e fala em restringir vistos na ONU

Apesar das críticas, ele não citou diretamente Lula e Moraes.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 08:30

Foto: reprodução

Notícias do Mundo -O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que o governo do Brasil se tornou de “esquerda radical” e que avalia restringir vistos a representantes do país em eventos da ONU.

Durante declaração à imprensa, Trump disse ainda que aplicou “tarifas pesadas” contra o Brasil porque o governo estaria tomando “medidas muito infelizes”.

Leia mais: Trump publica vídeo de operação militar dos EUA que deixou 11 mortos em barco venezuelano

Apesar das críticas, ele não citou diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem o ministro Alexandre de Moraes.

As falas reforçam o clima de tensão diplomática entre Washington e Brasília, especialmente em um momento em que o Brasil busca ampliar sua atuação em fóruns internacionais.

