Trump cumpre ameaça e aplica tarifa de 100% sobre a China em nova escalada comercial

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) a aplicação de uma tarifa de 100% sobre produtos chineses, em uma nova escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A medida está prevista para entrar em vigor em 1º de novembro, mas pode ser antecipada “a depender das ações da China”, segundo o republicano.

A decisão veio após Pequim anunciar controles sobre a exportação de terras raras, elementos químicos estratégicos usados em tecnologias de ponta, como chips e equipamentos eletrônicos. Em publicação na rede Truth Social, Trump classificou a iniciativa chinesa como “extraordinariamente agressiva” e afirmou que os Estados Unidos também vão impor restrições à exportação de softwares críticos.

O anúncio teve efeito imediato nos mercados financeiros. Em Wall Street, o índice Nasdaq despencou 3,56%, o S&P 500 caiu 2,71% e o Dow Jones recuou 1,9%. No Brasil, o dólar subiu 2,38%, alcançando R$ 5,50, enquanto o Ibovespa fechou em queda de 0,73%. Especialistas apontam que o agravamento das tensões pode gerar efeitos negativos sobre o comércio internacional e sobre exportadores brasileiros, especialmente do setor de commodities.

A China, que responde por mais de 90% da produção mundial de terras raras, ampliou recentemente o controle sobre a venda desses insumos e incluiu novas tecnologias de refino na lista de restrições. O governo chinês também passou a exigir que empresas estrangeiras que utilizem materiais do país cumpram suas normas internas, o que acendeu o alerta global para possíveis gargalos na cadeia de suprimentos de alta tecnologia.