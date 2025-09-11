Trump diz estar “surpreso” com condenação de Bolsonaro e volta a falar em “caça às bruxas”

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar surpreso com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por um plano de golpe de Estado. “Eu assisti ao julgamento… é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo”, afirmou, reiterando que enxerga o caso como “caça às bruxas”.

A reação ocorre após a 1ª Turma do STF formar maioria para condenar Bolsonaro por cinco crimes relacionados à tentativa de subverter o resultado das eleições de 2022, em decisão classificada como histórica. A definição das penas ainda será concluída, mas pode alcançar décadas de prisão.

Trump já vinha elevando o tom contra Brasília e o Judiciário brasileiro. Nos últimos meses, sua administração impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes sob a Lei Global Magnitsky e elevou tarifas sobre produtos brasileiros — medidas que acirraram a tensão bilateral.

Em entrevista à Reuters, o deputado Eduardo Bolsonaro disse esperar novas sanções dos EUA a autoridades brasileiras após a condenação do pai, citando a Lei Magnitsky e mencionando ministros que votaram pela condenação. Ele também afirmou ter atuado em Washington pela adoção de tarifas contra o Brasil.

A decisão do STF aprofunda a polarização e tende a repercutir na agenda diplomática e comercial entre os dois países, enquanto aliados de Bolsonaro falam em perseguição e prometem recorrer. Para críticos, o julgamento reforça a responsabilização por ataques à ordem democrática; para apoiadores, amplia o clima de disputa política.