Trump diz que Brasil, China e Índia ‘matam’ os EUA com tantas tarifas que aplicam

Ex-presidente dos EUA defende sobretaxas contra Brasil, China e Índia e alerta para “desastre econômico” caso a Suprema Corte mantenha decisão que considera tarifas ilegais.

03/09/2025 às 02:00

Notícias do Mundo O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que Brasil, China e Índia, “matam” os Estados Unidos com a “alta quantidade” de tarifas que aplicam sobre o país. Em entrevista ao apresentador Scott Jennings, o republicano defendeu a aplicação de sobretaxas pois, sem elas, “somos um país completamente diferente”.

“Sem a aplicação das tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que fechou até o momento”, acrescentou Trump. “Será um desastre econômico para o país se não revertemos a decisão judicial sobre tarifas. Elas não serão afetadas até que a Suprema Corte tome uma decisão sobre o assunto”, pontuou.

Trump ainda mencionou que as ações estão caindo hoje por conta do “medo” da decisão sobre a ilegalidade de tarifas ser mantida.

Pouco depois, o presidente dos EUA disse que o mercado de ações caía diante da “grande incerteza” sobre o assunto.

O sentimento de cautela desta terça-feira, no entanto, foi marcado pela alta de rendimentos soberanos nas principais economias desenvolvidas globais.

Estadão Conteúdo

