Trump diz que China deveria pagar US$ 10 trilhões pela destruição causada pelo coronavírus

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou em um comunicado que a China deveria pagar “dez trilhões de dólares aos Estados Unidos e ao mundo pela morte e destruição” que causou com o vírus que surgiu na cidade de Wuhan.

“Agora todos, até mesmo o chamado ‘inimigo’, estão começando a dizer que o presidente Trump estava certo sobre o vírus da China vindo do Laboratório de Wuhan. A correspondência entre o Dr. Fauci e a China mostrou de forma gritante para que alguém ainda possa ignorá-la”, disse o ex-mandatário.

O líder republicano fez referência às revelações que apontam que o Dr. Anthony Fauci, principal responsável pelo combate à pandemia no país, sabia da enorme possibilidade de o vírus ter “escapado” de um laboratório desde o começo.

O governo americano ordenou aos serviços de inteligência dos Estados Unidos que investigassem sobre as origens do Coronavírus. Embora o surgimento natural e artificial sejam contemplados, segundo um ex-funcionário do Departamento de Estado, os indícios que apontam para uma origem natural são praticamente inexistentes.

“Estamos descobrindo que – apesar do que nossa comunidade científica, incluindo o National Institutes of Health (NIH) e a organização do Dr. Fauci, NIAID, afirma – não havia virtualmente nenhuma evidência para apoiar a evolução ou a origem zoonótica natural da covid”, disse David Asher, principal investigador do Departamento de Estado, que supervisionou a força-tarefa sobre a origem do vírus da Covid-19, à Fox News.

Fonte: Conexão política