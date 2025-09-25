A notícia que atravessa o Brasil!

Trump diz que não permitirá anexação da Cisjordânia à Israel

Declaração no Salão Oval ocorre após ligação com Netanyahu e reuniões com líderes árabes.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 22:47

Notícias do Mundo – Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (25/9) que não permitirá que Israel avance com a anexação da Cisjordânia, respondendo às pressões de políticos israelenses de extrema-direita favoráveis à medida. A declaração foi dada no Salão Oval, após conversa telefônica com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, centrada nas tentativas de avançar as negociações sobre o conflito em Gaza. “Não permitirei que Israel anexe a Cisjordânia. Já foi o suficiente. É hora de parar agora”, disse Trump a jornalistas.

Apesar do posicionamento, Israel mantém controle sobre a região, reforçando sua posição após o ataque de 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas lançaram ofensiva a partir de Gaza. Netanyahu enfrenta forte pressão de aliados para ampliar a soberania israelense no território, movimento que tem gerado apreensão entre líderes árabes.

Na terça-feira (23/9), alguns desses líderes se reuniram com Trump, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU, para discutir os riscos de escalada na região. O encontro ocorreu em meio ao debate sobre os rumos das tratativas e às reações de atores regionais às demandas por anexação.

A Cisjordânia foi conquistada por Israel na guerra de 1967 e é reivindicada pelos palestinos como parte de um futuro Estado, ao lado de Jerusalém Oriental e da Faixa de Gaza. Atualmente, cerca de 700 mil colonos israelenses vivem no território, que abriga também aproximadamente 2,7 milhões de palestinos — cenário que amplia a complexidade das negociações e das pressões políticas internas e externas.

