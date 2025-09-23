Trump diz ter abraçado Lula e agenda reunião para tratar de tarifas na próxima semana

Notícias do Mundo – Durante a abertura da 80ª Assembleia-Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou rapidamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem se abraçou, e que ambos vão se reunir na próxima semana para discutir tarifas comerciais impostas ao Brasil.

PUBLICIDADE

O breve encontro ocorreu na saída do plenário, logo após o discurso de Lula, carregado de críticas a sanções aplicadas pelo governo americano, que ele classificou como “ataques sem precedentes” contra instituições brasileiras.

Em tom descontraído, Trump declarou que o diálogo com Lula durou cerca de 20 segundos, mas que houve boa sintonia entre os líderes. “Ele parece um homem muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim. Quando não gosto de alguém, não faço negócios, mas tivemos uma química excelente”, afirmou.

PUBLICIDADE

Antes do encontro, Trump destacou em seu discurso realizações de política externa e fez críticas à ONU, afirmando que a organização “não está resolvendo os problemas que deveria” e acusando-a de criar novos desafios, como a imigração descontrolada.

Já Lula enfatizou a defesa da democracia e da soberania brasileira e repudiou as sanções arbitrárias, reforçando a posição do país frente às medidas aplicadas pelos EUA.

O encontro sinaliza a retomada do diálogo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, com atenção especial às questões comerciais e diplomáticas.

Leia mais: Lula rejeita anistia e critica sanções dos EUA em discurso na ONU