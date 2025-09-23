A notícia que atravessa o Brasil!

Trump diz ter abraçado Lula e agenda reunião para tratar de tarifas na próxima semana

presidente americano elogiou petista e afirmou que “gosta de fazer negócios com quem gosta”.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 12:07

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – Durante a abertura da 80ª Assembleia-Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou rapidamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem se abraçou, e que ambos vão se reunir na próxima semana para discutir tarifas comerciais impostas ao Brasil.

O breve encontro ocorreu na saída do plenário, logo após o discurso de Lula, carregado de críticas a sanções aplicadas pelo governo americano, que ele classificou como “ataques sem precedentes” contra instituições brasileiras.

Em tom descontraído, Trump declarou que o diálogo com Lula durou cerca de 20 segundos, mas que houve boa sintonia entre os líderes. “Ele parece um homem muito agradável, eu gosto dele e ele gosta de mim. Quando não gosto de alguém, não faço negócios, mas tivemos uma química excelente”, afirmou.

Antes do encontro, Trump destacou em seu discurso realizações de política externa e fez críticas à ONU, afirmando que a organização “não está resolvendo os problemas que deveria” e acusando-a de criar novos desafios, como a imigração descontrolada.

Já Lula enfatizou a defesa da democracia e da soberania brasileira e repudiou as sanções arbitrárias, reforçando a posição do país frente às medidas aplicadas pelos EUA.

O encontro sinaliza a retomada do diálogo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, com atenção especial às questões comerciais e diplomáticas.

Leia mais: Lula rejeita anistia e critica sanções dos EUA em discurso na ONU

