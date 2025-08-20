A notícia que atravessa o Brasil!

Mundo

Trump está preparado para usar “toda a força” contra Maduro, afirmam EUA

Declaração da Casa Branca intensifica a pressão sobre o governo venezuelano.

Por Fernanda Pereira

20/08/2025 às 09:21

Notícias do Mundo – O porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou nesta terça-feira (19) que o presidente Donald Trump está pronto para utilizar “toda a força” contra o regime do presidente Nicolás Maduro, considerado “ilegítimo” pelos Estados Unidos. As duras palavras reforçam a crescente tensão entre os dois governos e acompanham o movimento de navios de guerra americanos em direção ao sul do Caribe, próximos à costa da Venezuela .

Leavitt qualificou Maduro como um “fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista”, reiterando acusações de envolvimento com tráfico de drogas que já vinham sendo formalizadas por Washington desde março de 2020 .

Em paralelo, o governo dos EUA enviou três destróieres com sistema Aegis — USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson — para águas próximas à Venezuela, alinhando-se à estratégia de intensificar operações contra cartéis de drogas que atuam na região .

Em outro front, Washington elevou a recompensa pela captura de Maduro para US$ 50 milhões — valor recorde — sob acusações de narcoterrorismo . Ao mesmo tempo, secretamente autorizou o uso de força militar contra organizações criminosas latino-americanas classificadas como terroristas, entre elas os cartéis Cartel de los Soles e Tren de Aragua .

As declarações de Trump e os movimentos militares próximos à Venezuela marcam uma escalada significativa na pressão dos EUA sobre o regime de Maduro, combinando diplomacia agressiva, sanções econômicas e possível ação militar para pressionar o governo chavista.

