Trump ironiza treinamento militar de civis na Venezuela e chama atividade de “ameaça muito séria”

Notícias do Mundo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o governo do ditador Nicolás Maduro e ironizou um suposto treinamento militar de civis na Venezuela. Em postagem realizada nesta segunda-feira (22), na rede social Truth Social, Trump compartilhou um vídeo com imagens de pessoas manuseando armas e classificou a atividade como “uma ameaça muito séria”, em tom de deboche.

“ULTRASSECRETO: Pegamos a milícia venezuelana em treinamento”, escreveu Trump na legenda do vídeo. Em seguida, acrescentou: “Uma ameaça gravíssima”, reforçando o sarcasmo em relação à capacidade bélica apresentada nas imagens.

Dúvidas sobre autenticidade das imagens

Apesar da repercussão da publicação, não há confirmação oficial de que o vídeo divulgado por Trump corresponda de fato a atividades recentes de treinamento de civis na Venezuela.

Ainda assim, a declaração repercutiu fortemente, já que Maduro tem incentivado a mobilização de milícias civis como forma de reforçar a defesa territorial diante da pressão internacional e, sobretudo, das ameaças vindas de Washington.

Escalada de tensão militar na região

As provocações ocorrem em meio a um cenário de aumento da presença militar norte-americana no Caribe. No último mês, uma frota de navios de guerra dos Estados Unidos foi deslocada para a região, acompanhada do envio de caças F-35 para uma base militar em Porto Rico.

O movimento é parte de uma ofensiva de Washington contra o que Trump classifica como “narcoterrorismo” na América Latina. A estratégia envolve ações políticas, econômicas e militares, ampliando a pressão sobre o regime de Maduro, que segue isolado em parte da comunidade internacional.