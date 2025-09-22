A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Trump ironiza treinamento militar de civis na Venezuela e chama atividade de “ameaça muito séria”

Maduro tem incentivado a mobilização de milícias civis como forma de reforçar a defesa territorial diante da pressão internacional.

Por Natan AMPOST

22/09/2025 às 18:36

Ver resumo

Notícias do Mundo O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o governo do ditador Nicolás Maduro e ironizou um suposto treinamento militar de civis na Venezuela. Em postagem realizada nesta segunda-feira (22), na rede social Truth Social, Trump compartilhou um vídeo com imagens de pessoas manuseando armas e classificou a atividade como “uma ameaça muito séria”, em tom de deboche.

PUBLICIDADE

“ULTRASSECRETO: Pegamos a milícia venezuelana em treinamento”, escreveu Trump na legenda do vídeo. Em seguida, acrescentou: “Uma ameaça gravíssima”, reforçando o sarcasmo em relação à capacidade bélica apresentada nas imagens.

PUBLICIDADE

Dúvidas sobre autenticidade das imagens

Apesar da repercussão da publicação, não há confirmação oficial de que o vídeo divulgado por Trump corresponda de fato a atividades recentes de treinamento de civis na Venezuela.

PUBLICIDADE

Leia também: Câmera flagra momento em que jovem sofre tentativa de estupro em beco no bairro Grande Vitória, em Manaus; assista

Ainda assim, a declaração repercutiu fortemente, já que Maduro tem incentivado a mobilização de milícias civis como forma de reforçar a defesa territorial diante da pressão internacional e, sobretudo, das ameaças vindas de Washington.

PUBLICIDADE

Escalada de tensão militar na região

As provocações ocorrem em meio a um cenário de aumento da presença militar norte-americana no Caribe. No último mês, uma frota de navios de guerra dos Estados Unidos foi deslocada para a região, acompanhada do envio de caças F-35 para uma base militar em Porto Rico.

O movimento é parte de uma ofensiva de Washington contra o que Trump classifica como “narcoterrorismo” na América Latina. A estratégia envolve ações políticas, econômicas e militares, ampliando a pressão sobre o regime de Maduro, que segue isolado em parte da comunidade internacional.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro dispensa licitação em mais de R$ 1,3 milhão com shows no aniversário de Coari

Os dados foram divulgados nas transparências da prefeitura.

há 19 minutos

Manaus

UEA celebra 3 anos da Uddae e lança os núcleos Aldtec e Sita

Novos núcleos fortalecem a transformação digital, a telessaúde e a pesquisa aplicada em saúde na região amazônica.

há 19 minutos

Brasil

Descobrindo o Turismo Sensorial: Uma Nova Forma de Explorar o Mundo

O turismo sensorial convida os viajantes a explorar com o tato, o olfato e o paladar.

há 38 minutos

Brasil

Saiba a verdade sobre o rumor de que a Receita Federal vai fiscalizar adultos que moram com os pais

Órgão esclarece informação e reforça alerta contra fake news que circulam nas redes sociais.

há 50 minutos

Polícia

Mulher é executada a tiros dentro de casa no bairro Colônia Terra Nova em Manaus

A vítima foi atingida na porta da geladeira.

há 1 hora