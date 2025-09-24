Trump manifesta apoio à reeleição de Javier Milei

Notícias do Mundo – O presidente Donald Trump encontrou-se com Javier Milei nesta terça-feira, 23, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e expressou seu apoio à reeleição do líder argentino. Ele publicou sua declaração na rede social Truth Social e entregou um documento formal ao iniciar a reunião.

PUBLICIDADE

Trump elogiou o trabalho de Milei e disse que “não costuma fazer isso, mas lhe dou meu apoio total”. Ele afirmou que a campanha se aproxima e que está confiante de que o argentino “se sairá bem”, garantindo seu respaldo desde já.

Ao ser questionado sobre possível auxílio financeiro dos EUA à Argentina, Trump afirmou que haverá apoio, mas ponderou que o país não precisará de um “resgate econômico”, considerando o que chamou de gestão “fantástica” de Milei.

PUBLICIDADE

Também presentes na reunião estavam o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que na véspera ofereceu ajuda econômica à Argentina em meio às turbulências cambiais.

Trump ainda comparou Milei ao afirmar que o presidente argentino herdou um “desastre total” na economia deixado por Alberto Fernández, a quem comparou ao ex-presidente americano Joe Biden.

Leia mais: Milei diz que denúncias de suborno contra sua irmã de farsa e sai mais forte após pedradas